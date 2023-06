POL-KA: (KA) Waghäusel - Ehepaar Opfer eines Raubes - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Nach einem Raub auf einen 58-jährigen Mann am Sonntagnachmittag in der Kapellenstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge sprach gegen 17:30 Uhr ein noch unbekannter Täter den stark sehbehinderten Mann auf Arabisch und Englisch an. Unvermittelt riss der Unbekannte die Goldkette vom Hals des Geschädigten ...

mehr