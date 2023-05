Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen nach Traktordiebstahl gesucht

Twist (ots)

Zwischen dem 2. Mai, 10.00 Uhr, und dem 14.Mai, 10.00 Uhr, kam es in der Straße "Adorf" in Twist zu einem Traktordiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück und entwendeten einen blauenTraktor der Marke "Iseki". Anschließend drangen sie gewaltsam in einen Schuppen ein und entwendeten dort diverse Werkzeuge. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer: 05931-9490 zu melden.

