Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nach einer Körperverletzung ins Krankenhaus gebracht

Gera (ots)

Am Freitag, 18.08.2023, gegen 19:00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es im Bereich der Schleizer Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 34-jährigen Mannes kam. Als die Polizeibeamten vor Ort waren, trafen diese nur noch den alkoholisierten Geschädigten an. Von den Tätern, welche zuvor gemeinschaftlich den jungen Mann an der Gesundheut schädigten, war jedoch keiner mehr vor Ort und diese konnten auch im Nachgang nicht mehr ausfindig gemacht werden. Es soll sich, nach Angaben des Opfers, welches im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, um 3 männliche Personen gehandelt haben. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, setzen sich bitte mit dem Inspektionsdienst unter der Telefonnummer: 0365-8290 in Verbindung. (MW)

