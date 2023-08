LPI-G: Harte Drogen am Steuer

Greiz (ots) - In der Nacht vom Freitag zum Samstag gegen 02:45 Uhr wurde in der Reichenbacher Str. in Greiz eine Pkw Nissan gestoppt und kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab, dass der 44-jährige türkische Fahrzeugführer mit dem stattlichen Pegel von 3,32 Promille unterwegs war. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

