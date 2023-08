Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bandendienbstahl im Supermarkt

Greiz (ots)

Am späten Freitagabend gegen 21:00 Uhr wurden Beamte der PI Greiz in den Greizer Kaufland-Markt gerufen. Ein Ladendetektiv hatte 3 Frauen gestellt, welche Kleidung und Lebensmittel im Wert von 200 Euro entwenden wollten. Die drei tschechischen Frauen im Alter von 24 bis 29 Jahren führten bei der Tatausführung Kinderwagen bei sich, in denen sie das Diebesgut unter Decken verstauten und so durch Kassenbereich schmuggeln wollten. Es stellte sich heraus, dass die Diebinnen organisiert vorgegangen sind und gemeinsam nach Greiz gereist sind, um hier ihr Unwesen zu treiben. Die Polizei ermittelt wegen bandenmäßigen Diebstahls. Verkaufspersonal sollte in Bezug auf den vorliegenden modus operandi sensibilisiert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell