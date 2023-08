LPI-G: Diebstahl von Weidezäunen

Greiz (ots) - Weida. Ein Jeep geriet in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag (16.08.-17.08.23) ins Visier von Unbekannten. Diese beschädigten alle vier Reifen des, in der Neuen Straße, geparkten Fahrzeugs derart, dass es nicht mehr fahrbereit war. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet. Unter der Telefonnummer 03661/ 6210 können sich Zeugen des Vorfalls melden (Bezugsnummer: 0214551/2023). (TM) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

