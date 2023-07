Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Auffahrunfall verletzt (22.07.2023)

Stockach (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Meßkircher Straße am Samstagvormittag verletzt worden. Ein 27-Jähriger war mit einem Piaggio Roller auf der Meßkircher Straße in Richtung Mühlingen unterwegs. An der Einmündung zum Bahnhofplatz musste der junge Mann verkehrsbedingt halten. In der Folge prallte ein hinter ihm fahrender 65-Jähriger mit einem Renault in das Heck des Zweirads. Der 27-Jährige kam dabei zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell