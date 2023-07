Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Ratingen

Hilden - 2307042

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht zu Samstag, 15. Juli 2023, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Tankstelle an der Nevigeser Straße in Tönisheide. Unbekannte Täter versuchten gegen 01 Uhr sich gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum des Gebäudes zu verschaffen. Einsatzkräfte der Polizei wurden durch eine Alarmauslösung über den Einbruchdiebstahl informiert. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten der oder die Täter im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wurden keine Gegenstände aus dem Verkaufsraum entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

In der Nacht zu Samstag, 15. Juli 2023, bemerkte ein aufmerksamer Anwohner der Borsigstraße in Ratingen-Tiefenbroich verdächtige Geräusche von einem angrenzenden Container-Komplex. Er stellte zwei Männer fest, welche augenscheinlich in die Bürocontainer eingedrungen waren und alarmierte folgerichtig die Polizei. Die Beamten konnten bei ihrem Eintreffen ein gewaltsam geöffnetes Fenster feststellen. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die zu diesem Zeitpunkt flüchtigen Einbrecher im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Die flüchtigen Männer können lediglich von schlanker Figur und mit dunkler Bekleidung beschrieben werden. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Zeit von Freitagnachmittag, 14. Juli 2023, bis Samstagmorgen, 15. Juli 2023, drangen bisher unbekannte Täter in einen Büroraum eines Lagerhauses an der Robert-Zapp-Straße in Ratingen-Tiefenbroich ein. Sie durchsuchten den Büroraum nach Wertgegenständen und verließen den Tatort anschließend augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Abschließende Angaben zur Tatbeute liegen aktuell nicht vor. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

In der Zeit von Freitagnachmittag, 14. Juli 2023, bis Samstagvormittag, 15. Juli 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eulerstraße. Unbekannte Täter hebelten gewaltsam die Wohnungstür in der zweiten Etage des Hauses auf und drangen so in die Wohnräume des Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am späten Freitagabend, 14. Juli 2023, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Warrington-Platz in Hilden. Gegen 23:40 Uhr bemerkte der Bewohner einer Dachgeschosswohnung verdächtige Geräusche an der Wohnungstür und stellte bei einem Blick durch den Türspion seiner Wohnung zwei Männer fest, welche mit Taschenlampen vor seiner Wohnungstür standen. Er alarmierte folgerichtig die Polizei, welche die flüchtigen Einbrecher trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte. Im Rahmen einer Tatortbegehung konnten frische Hebelspuren sowohl an der Wohnungstür des Geschädigten als auch an zwei weiteren Wohnungstüren in dem Mehrfamilienhaus festgestellt werden. Die Beamten leiteten gleich mehrere Strafverfahren ein und sicherten Spuren. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 13. Juli 2023, bis Sonntagmittag, 16. Juli 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Hildener Straße in Langenfeld. Unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum gewaltsam durch ein Küchenfenster in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zudem öffneten sie gewaltsam einen Möbeltresor und entwendeten Bargeld. Anschließend verließen sie die Tatörtlichkeit augenscheinlich auf dem Einstiegsweg und flohen unerkannt. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

