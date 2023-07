Polizei Mettmann

POL-ME: 58-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt - Ratingen - 2307040

Mettmann (ots)

Am Freitagvormittag, 14. Juli 2023, wurde in Ratingen ein 58-jähriger Fußgänger bei dem Überqueren eines Fußgängerüberweges von einem Auto einer 84-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 11.25 Uhr befuhr eine 84-jährige Ratingerin mit ihrem BMW 316i die Eggerscheidter Straße in Richtung Heiligenhauser Straße. In Höhe eines Kindergartens missachtete sie einen 58-jährigen Fußgänger, welcher am dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn queren wollte.

Die Ratingerin erfasste den Fußgänger frontal mit ihrem BMW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 58-Jährige über die Motorhaube und anschließend zu Boden geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Ratinger nach einer medizinischen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die 84-jährige Fahrzeugführerin blieb unverletzt. An dem BWM entstand geringer Sachschaden.

