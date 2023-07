POL-ME: Unfall an der Waschanlage: Hoher Sachschaden - Erkrath - 2307038

Polizei Mettmann

Unfall an der Waschanlage: Hoher Sachschaden - Erkrath - 2307038

Mettmann

In Erkrath-Hochdahl ist es am Donnerstag (13. Juli 2023) zu einem Autounfall auf dem Parkplatz einer Waschanlage gekommen. Hierbei wurde eine 49-jährige Erkratherin leicht verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war die Erkratherin gegen 14 Uhr mit ihrem Mercedes durch eine Waschanlage an der Röntgenstraße in Hochdahl gefahren. Als sie ihren Wagen anschließend auf dem Parkplatz der Waschanlage parken wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte damit frontal in die Wand der Waschanlage. Hierbei wurde die Erkratherin leicht verletzt. An ihrem Mercedes sowie an der Wand entstand zudem ein erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro beläuft.

Weshalb die Erkratherin die Kontrolle über ihr Auto verlor, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach eigenen Angaben habe der Wagen plötzlich beschleunigt. Um einen technischen Defekt als Ursache zu bestätigen oder auszuschließen, wurde das Auto für weitere Untersuchungen beschlagnahmt.

