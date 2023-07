Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2307034

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Am Mittwoch (12. Juli 2023) ist an der Höseler Straße in Heiligenhaus ein 61 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Heiligenhauser mit seinem Fahrrad über die Höseler Straße gefahren, als ihm auf Höhe der Bushaltestelle "Oberipl" plötzlich ein Jugendlicher oder junger Mann aus dem Gebüsch heraus vor sein Rad gelaufen sei. Hierbei kam der Radfahrer zu Fall, wobei er an der Hand verletzt wurde. Der junge Mann beziehungsweise der Jugendliche lief weiter, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern oder eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - 16 bis 20 Jahre alt - dunkle, längere Haare - dunkle Kleidung - sprach fließend Deutsch

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Mutmaßlich durch einen rangierenden Lkw entstanden ist ein Sachschaden an einem grauen Citroen Picasso, welcher am Montag (10. Juli 2023) im Zeitraum von 7:30 Uhr bis 12:15 Uhr auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 2 der Heinrich-Hertz-Straße in Unterfeldhaus abgestellt war. An dem Citroen entstanden Schäden an der Fahrertür sowie an der Scheibe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe von schätzungsweise rund 2.500 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Bereits am Donnerstag (29. Juni 2023) ist in Hilden an der Kirchhofstraße auf Höhe der Hausnummer 61 eine 85 Jahre alte Hildenerin, die dort mit ihrem Rollator unterwegs war, nach eigenen Aussagen von hinten von einem Mann auf einem elektrischen Rollstuhl angefahren und hierbei schwer am Fuß verletzt worden. Die Seniorin war daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden, in welchem sie seitdem behandelt wird. Am Dienstag (11. Juli 2023) wurde der Vorfall bei der Polizei als Anzeige aufgenommen - eine Personenbeschreibung des Rollstuhlfahrers liegt der Polizei leider nicht vor. Dieser hatte den Unfallort verlassen, ohne sich um die gestürzte Seniorin zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Im Zeitraum zwischen 22 Uhr am Freitag (7. Juli 2023) und 9:30 Uhr am Montag (10. Juli 2023) ist ein auf Höhe der Hausnummer 8 an der Talstraße in Immigrath abgestellter brauner Mazda 3 von einem bislang noch unbekannten Auto angefahren und beschädigt worden. An dem Mazda entstand im Bereich des Kotflügels ein Blechschaden, der auf eine Summe von rund 600 Euro geschätzt wird. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro an ihrem Auto zu beklagen hat die Halterin eines schwarzen VW Up, welcher im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr am Montag (10. Juli 2023) und 9:30 Uhr am Dienstag (11. Juli 2023) auf Höhe der Hausnummer 75 an der Eichenfeldstraße in Immigrath geparkt war. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Mittwoch (12. Juli 2023) ist im Zeitraum zwischen 13:45 Uhr und 17:45 Uhr ein vor der Einfahrt einer Autowerkstatt an der Hitdorfer Straße geparkter Seat Cupra von einem bislang noch unbekannten Auto angefahren und nicht unerheblich beschädigt worden. An dem Cupra entstand an der linken Fahrzeugseite ein Sachschaden, der auf eine Höhe von rund 2.000 Euro geschätzt wird. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell