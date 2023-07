Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert

Mettmann - 2307031

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Einen großen Schaden zu beklagen hat eine Grundschule an der Ansembourgallee in Neviges: Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag (11. Juli 2023) auf noch nicht geklärte Art und Weise in die Schule eingestiegen. Anschließend hebelten sie eine Tür zum Lehrerzimmer auf, aus dem sie dann insgesamt neun noch original verpackte Flachbildfernseher entwendeten. Da die Fernseher je einen Wert von rund 2.600 Euro hatten, entstand ein entsprechend hoher Beuteschaden von 23.400 Euro. Hinweise auf die Täter ergaben sich bislang keine.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Dienstag (11. Juli 2023) im Zeitraum zwischen 7:10 Uhr und 12:50 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Allensteiner Straße eingebrochen. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist noch nicht geklärt. Anschließend hebelten sie die Wohnungstür der betroffenen Mieter auf und entwendeten dann Schmuck.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell