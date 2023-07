Polizei Mettmann

POL-ME: Schlag gegen den organisierten Drogenhandel: Polizei nimmt professionell betriebene Cannabis-Plantage hoch - Velbert - 2307029

Mettmann (ots)

--- Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann ---

In Velbert ist der Polizei am Mittwoch (12. Juli 2023) ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen: In den frühen Morgenstunden nahm die Polizei - unter Einbeziehung von Spezialkräften - eine größere Cannabis-Plantage hoch.

Folgendes war geschehen:

Vor kurzem hatten sich für die Strafverfolgungsbehörden Hinweise auf eine professionell betriebene Cannabis-Plantage in einem Gebäudekomplex an der Bleibergstraße in Velbert ergeben. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss, den das Amtsgericht Wuppertal erließ.

Bei der Vollstreckung des Durchsuchungsbeschlusses wurde die Polizei dann auch fündig:

Nach Betreten des Gebäudekomplexes konnte festgestellt werden, dass ein Raum in dem Objekt zu einer professionellen Cannabis-Plantage umgebaut worden war. Weitere Gebäudeteile waren bereits für einen zusätzlichen Ausbau der Plantage vorbereitet. Insgesamt wurden hier 945 Cannabis-Pflanzen sowie diverses Equipment zur Aufzucht der Pflanzen sichergestellt. Die Pflanzen werden nun weitergehend untersucht und anschließend der Vernichtung zugeführt.

Nach ersten Einschätzungen der Ermittler gehen diese davon aus, dass mit der Plantage ein jährlicher Umsatz von bis zu 1,2 Millionen Euro hätte erzielt werden können.

Verantwortliche Personen oder Tatverdächtige konnten während der Einsatzmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Um die weiter andauernden Ermittlungen, auch hinsichtlich der Hintermänner, nicht zu gefährden, können weitergehende Presseauskünfte aktuell nicht erteilt werden.

