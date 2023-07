Polizei Mettmann

POL-ME: Rennradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Mettmann - 2307027

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (11. Juli 2023) ist bei einem Verkehrsunfall am Südring in Mettmann ein 38 Jahre alter Rennradfahrer schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der Mettmanner gegen 21:05 Uhr mit seinem Rennrad über den Geh- und Radweg am Südring in Richtung Norden gefahren. An der Einmündung zum Erkrather Weg kam ihm eine 30-jährige Mettmannerin auf einem Pedelec entgegen. Es kam hierbei zum Zusammenstoß, wobei beide zu Boden fielen. Hierbei wurde der Rennradfahrer schwer am Arm verletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme gaben die Beteiligten an, sich aufgrund des dichten Gebüschs an der Unfallstelle nicht rechtzeitig gesehen zu haben.

Der 38-jährige Mettmanner musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pedelec-Fahrerin verblieb nach eigenen Aussagen unverletzt und benötigte keine Behandlung.

