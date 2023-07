Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Langenfeld

Monheim am Rhein - 2307026

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Im Zeitraum zwischen 21 Uhr am Samstag (8. Juli 2023) und 12 Uhr am Montag (10. Juli 2023) ist ein auf dem Locher Weg im Ortsteil Reusrath geparkter weißer Renault Capture im Bereich der Front beschädigt worden. Hierbei war an dem Auto ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Sonntagabend (9. Juli 2023) hat ein bislang noch unbekannter Fahrradfahrer auf einem Geh- und Radweg an der Deichstraße in Richtung Rhein in Monheim einen 43-jährigen Fußgänger angefahren. Hierbei wurde der Fußgänger leicht verletzt - der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Mann, der auf einem grauen Trekking-Rad unterwegs war, an dem am Lenker zwei schwarze Stoffbeutel befestigt waren, möglicherweise betrunken gewesen sein. So sei der Mann zuvor in Schlangenlinien über den Geh- und Radweg gefahren. Nach der Kollision mit dem Fußgänger soll der Radfahrer diesen auch noch geschubst haben. Zu dem Radfahrer liegt die folgende Täterbeschreibung vor:

- männlich - 40 bis 45 Jahre alt - sprach akzentfreies Deutsch - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - circa 1,85 Meter groß - kräftige Statur - kurze, dunkelblonde Haare - Drei-Tage-Bart

Im Zeitraum zwischen 21:10 Uhr am Freitag (7. Juli 2023) und 15:30 Uhr am Samstag (8. Juli 2023) ist ein an auf Höhe der Hausnummer 20 an der Humboldtstraße geparkter roter Renault Twingo an der Frontstoßstange beschädigt worden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf eine Summe von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

