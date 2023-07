Polizei Mettmann

POL-ME: 63-jährige Ratingerin überfallen und ausgeraubt - Ratingen - 2307023

Mettmann (ots)

Bereits am späten Freitagabend (7. Juli 2023) ist in Ratingen eine 63 Jahre alte Frau auf offener Straße überfallen und ausgeraubt worden. Der unbekannte Täter flüchtete. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Ratingerin gegen 23 Uhr auf dem Rückweg von einer Gaststätte über den Gehweg der Jahnstraße am Allwetterbad in Lintorf vorbeigegangen, als sie plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf bekam und von hinten umgestoßen wurde. Hierbei wurde die Frau verletzt und blieb zunächst benommen liegen.

Nachdem die Ratingerin wieder zu sich gekommen war, ging sie zunächst nach Hause, wo sie dann feststellte, dass aus ihrer Handtasche das Handy und das Portemonnaie entwendet worden waren.

Am nächsten Abend informierte die Frau die Polizei, die daraufhin an ihrer Wohnanschrift den Sachverhalt aufnahm und erste Ermittlungen einleitete. Vor Ort stellten die Beamten zudem fest, dass die Ratingerin aufgrund ihrer Verletzungen medizinisch versorgt werden musste, weshalb die Frau anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Leider liegen der Polizei keine Beschreibungen des Täters vor - dennoch werden Zeugenhinweis erbeten.

Die Polizei fragt:

Wer hat am späten Freitagabend im Bereich des Allwetterbads verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann mit sonstigen Angaben die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

