Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung an Jägerhochsitz

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.06.2023:

Sachbeschädigung an Jägerhochsitz

TZ: Montag, 05.06.2023, 19:00 Uhr bis Montag, 12.06.2023, 18:30 Uhr

Unbekannte haben einen Hochsitz in der Feldgemarkung "Am Schladen" in Knüllwald-Nenterode beschädigt. Die unbekannten Täter machten sich an der Leiter des Hochsitzes zu schaffen und rissen Querstreben im unteren Bereich sowie die Verankerung der Leiter am oberen Hochsitzpodest heraus. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von ca. 50,- EUR.

Die Polizeistation Homberg ermittelt.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell