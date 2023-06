Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Tankstelle - Zigaretten entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.06.2023:

Schwalmstadt

Einbruch in Tankstelle

TZ: Mittwoch, 14.06.2023, 05:45 Uhr

Unbekannte sind gewaltsam in eine Tankstelle in der Festungsstraße in Schwalmstadt-Ziegenhain eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten die Fenstervergitterung eines angrenzenden Gebäudes auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im Innenbereich hebelten die unbekannten Täter eine Verbindungstür zur Tankstelle auf und gelangten somit in den Verkaufsraum der Tankstelle. Hier entwendeten die unbekannten Täter Zigaretten im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Der Gesamtsachschaden wird schätzungsweise mit 500,- EUR beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach -Pressesprecher-

