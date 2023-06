Polizei Homberg

POL-HR: Auto aufgebrochen - leere Handtasche entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.06.2023:

Borken

Auto aufgebrochen

TZ: Dienstag, 13.06.2023, 05:30 Uhr bis Dienstag, 13.06.2023, 13:12 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum brachen unbekannte Täter einen grauen Golf auf, der in der Zeppelinstraße in Borken geparkt war.

Die unbekannten Täter warfen mit einem unbekannten Gegenstand die Seitenscheibe der Fahrertür ein, gelangten so in das Fahrzeuginnere und entwendeten eine Handtasche, in der sich allerdings keinerlei Gegenstände befanden. Die entwendete Handtasche wurde später in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300,- EUR.

Die Polizeistation Homberg ermittelt. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell