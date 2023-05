Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchten auf der Bundesautobahn A3

Kleve - Emmerich (ots)

Am Samstagabend, 13. Mai 2023 überprüfte die Bundespolizei einen 48-jährigen Mazedonier auf der Bundesautobahn A 3, Rastplatz Hohe Heide. Bei dem Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er durch die Staatsanwaltschaft Kassel zur Festnahme ausgeschrieben ist. Der Haftbefehl wurde aufgrund einer vollstreckbaren Entscheidung durch das Amtsgericht Kassel erlassen. Hiernach wurde der Reisende im Jahr 2021 zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 40 Euro wegen Betruges verurteilt. Da der Verurteilte die Gesamtgeldstrafe in Höhe von 1200 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei verhaftet und im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Kleve gebracht.

