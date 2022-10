POL-MG: Nachtrag 02 | Geldautomatensprengung in Mönchengladbach-Hardt | Kripo geht Hinweisen nach | SSK Mönchengladbach setzt Belohnung aus

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei sucht nach einem Raubdelikt am Stapper Weg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 28.Oktober, Zeugen. Gegen 1.40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife einen Passanten am Fahrbahnrand, der auf sich aufmerksam machte. Der verletzte Mann gab an, dass ein Unbekannter ihn an der Kreuzung Berliner Straße/ Stapper Weg von hinten in den Schwitzkasten genommen habe. Er habe kurzzeitig das ...

