Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz nach Brand in der Lutherstraße

Gera (ots)

Gera: Eine gemeldete Rauchentwicklung rief am vergangenen Samstag (15.10.2022, ca. 11.30 Uhr) Feuerwehr und Polizei in der Lutherstraße in Gera auf den Plan. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass, aus bislang ungeklärter Ursache, ein Feuer in der Werkstatt eines Küchenstudios ausbrach. Dank der frühzeitigen Meldung durch einen Passanten und des raschen Einsatzes gelang es, das Feuer zu löschen, bevor es auf das Gebäude übergriff. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht im Gebäude, sodass niemand verletzt wurde. Die Kripo Gera ermittelt gegenwärtig zur Brandursache. (JMV)

