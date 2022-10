LPI-G: Einbruch mit erheblichen Beuteschaden

Gera (ots) - Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 48jähriger Autofahrer in Gera die Georg-Büchner- Straße. Vermutlich aufgrund von Alkohol kollidierte der Mercedes-Fahrer mit drei ordnungsgemäß geparkten Pkw. Trotz der Versuche von Zeugen den Pkw zu stoppen und erheblichem Unfallschadens am eigenen Pkw versuchte der Fahrzeugführer, seine Fahrt fortzusetzen. Der Pkw konnte in der Fröbelstraße durch die herbei ...

mehr