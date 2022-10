LPI-G: Gabelstapler abgebrannt

Greiz (ots) - Greiz: Ins Visier bislang noch unbekannter Täter geriet in der Zeit vom 12.10.2022, 14.00 Uhr - 13.10.2022, 08.00 Uhr der Parkplatz einer Firma am Westernhagenplatz in Greiz. So beschädigten und entwendeten die Täter im Tatzeitraum mehrere Parkplatzreservierungsschilder, sodass mehrere Hundert Euro Sachschaden entstanden. Die Polizei Greiz ermittelt ...

mehr