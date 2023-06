POL-HR: Baumstämme aus Wald entwendet - Zeugen gesucht

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.06.2023: Schwalmstadt Einbruch in Tankstelle TZ: Mittwoch, 14.06.2023, 05:45 Uhr Unbekannte sind gewaltsam in eine Tankstelle in der Festungsstraße in Schwalmstadt-Ziegenhain eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Fenstervergitterung eines angrenzenden Gebäudes auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Im Innenbereich hebelten die ...

