POL-DA: Rüsselsheim: Nach versuchtem Einbruch/Kripo sucht wichtige Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in einen Elektronikladen in der Marktstraße in der Nacht zum 3. März, sucht die Kripo nun nach wichtigen Zeugen. Vermutlich zwei Unbekannte sollen damals gegen 3.25 Uhr versucht haben, durch das Einschlagen einer Schaufensterscheibe in das Geschäft einzudringen, wurden aber von der Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Abgesehen hatten es die Täter offenbar auf Armbanduhren. Sie suchten anschließend ohne Beute das Weite.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass bislang unbekannte Zeugen die zwei Flüchtigen kurz nach der Tat ansprachen und sich Ausweise von ihnen aushändigen ließen, bevor diese ihre Flucht fortsetzten. Die Ermittler bitten diese Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

