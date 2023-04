POL-DA: Hirschhorn: Fassade der Stadtverwaltung beschmiert/Zeugen gesucht

Babenhausen (ots) - Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Darmstädter Straße am Mittwochabend (12.04.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt der Täter aufgefallen ist. Gegen 22.20 Uhr schlug der Kriminelle nach bisherigen Erkenntnissen eine Scheibe zum Verkaufsraum ein und verschaffte sich anschließend durch das Fenster Zugang zum Inneren. Hier hatte er es auf ...

