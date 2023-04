POL-DA: Erbach: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Rüsselsheim (ots) - Ein Telekommunikationsgeschäft in der Bahnhofstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (13.04.), gegen 3.20 Uhr, in das Visier von vier Einbrechern. Die Täter drangen durch eine zuvor eingeschlagene Eingangstür in das Geschäft ein und entwendeten anschließend unter anderem mehrere Mobiltelefone und weiteres Zubehör. Es entstand insgesamt ein ...

