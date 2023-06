Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Familienmitgliedern mündet in körperliche Auseinandersetzung

Hagen-Mitte (ots)

In der Bahnhofstraße kam es Montag (26.06.) zu einer Rangelei zwischen mehreren Familienmitgliedern. Gegen 16.30 Uhr entstanden verbale Streitigkeiten zwischen zwei Erwachsenen und zwei Jugendliche, die beiden 14-Jährigen wurden im weiteren Verlauf körperlich angegangen. Bei dem Mann und der Frau, die die Minderjährigen angriffen, handelt es sich um den 21-jährigen Bruder und die 26-jährige Schwester der minderjährigen Schwerterin. Ihre Geschwister waren nicht mit der Beziehung zwischen den beiden 14-Jährigen einverstanden.

Passanten wollten die Auseinandersetzung schlichten. Hierbei verletzte sich ein 41-Jähriger leicht. Er wurde von der 26-Jährigen in das Gesicht geschlagen. Auch der Vater des verletzten 14-Jährigen kam im weiteren Verlauf in die Bahnhofstraße und mischte sich in die Auseinandersetzung ein. Der 21-Jährige gab an, von ihm körperlich angegriffen und verletzt worden zu sein. Der 38-Jährige verhielt sich auch nach Eintreffen der Polizei sehr aggressiv und beruhigte sich nicht. Er musste im weiteren Verlauf von Polizeibeamten zur Wache gebracht werden.

Der 21-Jährige sowie die 26-Jährige erhielten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Darüber hinaus erteilten ihnen die Polizeibeamten einen Platzverweis für den Bereich der Bahnhofstraße. Die beiden 14-Jährigen konnten an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Der männliche Jugendliche wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. Ob auch der Vater des 14-Jährigen strafrechtlich in Erscheinung getreten ist bei der Auseinandersetzung, wird geprüft. Die weiteren Ermittlungen zur Auseinandersetzung dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell