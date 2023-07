Polizei Mettmann

POL-ME: Holzschuppen brannte - Polizei ermittelt - Langenfeld - 2307022

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Langenfeld bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtet hatte, hat in Langenfeld hat in der Nacht zu Samstag (8. Juli 2023) ein Holzschuppen gebrannt.

Demnach waren die Einsatzkräfte gegen 3:40 Uhr zur Schulstraße gerufen worden, weil dort im hinteren Teil eines Gebäudes ein Holzschuppen brannte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da die Flammen jedoch auch ein Nachbarhaus bedrohten, musste dieses teilweise vorsorglich evakuiert werden.

Die ebenfalls alarmierte Polizei leitete vor Ort erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache ein. Diese ist bislang aber noch unklar, weshalb auch eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden kann.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht zu Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Schulstraße gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter der Rufnummer 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell