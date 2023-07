Polizei Mettmann

POL-ME: 42-jähriger Velberter nach Angriff verletzt - Velbert - 2307019

Mettmann (ots)

In Velbert-Neviges ist bereits am Dienstag (4. Juli 2023) ein 42 Jahre alter Mann von einem bislang noch identifizierten Tatverdächtigen körperlich angegriffen und verletzt worden. Da bisherige Ermittlungen der Polizei bislang noch nicht zur Ergreifung des Täters geführt haben, bittet die Polizei um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 42-Jährige gegen 9:10 Uhr als Fahrgast im Bus der Linie 649 in Richtung Nevigeser Markt unterwegs. Hierbei soll es nach eigenen Angaben sowie nach Zeugenberichten zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einem anderem Fahrgast gekommen sein. Als die beiden dann an der Haltestelle "Nevigeser Markt" ausstiegen, schlug der bislang noch unbekannte Täter plötzlich und unvermittelt mehrfach mit seiner Faust in das Gesicht des 42-Jährigen. Anschließend rannte der Täter in Richtung Wilhelmstraße davon, wo er in ein Taxi gestiegen sein soll, mit welchem er dann davongefahren wurde.

Kurze Zeit später traf die Polizei am Tatort ein - im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der flüchtige Tatverdächtige jedoch leider nicht mehr angetroffen werden. Zu ihm liegt die folgende Täterbeschreibung vor:

- männlich - etwa 20 bis 30 Jahre alt - schlanke Statur - etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - west- bzw. mitteleuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - Schnurrbart

Die Polizei leitete ein Verfahren ein, in welchem auch geprüft wird, ob möglicherweise ermittlungsdienliche Videoaufnahmen aus dem Bus vorhanden sind. Zudem ergaben sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort Hinweise darauf, dass es möglicherweise noch weitere unbekannte Zeugen des Vorfalls gibt, die bislang noch nicht von der Polizei befragt werden konnten. Auch erste Ermittlungen bei den örtlichen Taxi-Unternehmen führten bislang zu keinem Ergebnis. Daher wird darum gebeten, dass sich möglicherweise noch nicht bekannte Zeugen mit der Polizei unter der Rufnummer 02051 946-6110 in Verbindung setzen.

Unterdessen musste der verletzte Velberter für weitere Behandlungen seiner Gesichtsverletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen in dem Sachverhalt dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell