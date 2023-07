POL-ME: 64-jährige Velberterin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Velbert - 23/07/018

Polizei Mettmann

Am Freitagmorgen (7. Juli 2023) wurde eine 64-jährige Velberterin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen fuhr die Velberterin in einem Fiat Panda gegen 8:45 Uhr auf der Dürerstraße Richtung Birkenstraße. An der Kreuzung Dürerstraße / Blumenstraße kollidierte sie mit einer 39-jährigen Düsseldorferin in einem Mercedes Kleinbus, die ihr die Vorfahrt nahm. Eigenen Angaben zufolge habe die Düsseldorferin die Velberterin beim Abbiegen auf die Dürerstraße nicht gesehen, weil sie geblendet wurde.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 64-Jährige schwer verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Kleinbusses zog sich nur leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und schätzt den Gesamtsachschaden auf 10.000 Euro.

