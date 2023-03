Polizei Hamburg

POL-HH: 230316-2. Verhaftung wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.02.2023, 03:10 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Reeperbahn

Zur Tatzeit griff ein 23-Jähriger zwei augenscheinlich wohnungslose Männer (30,31) an, die hierbei verletzt wurden. Ermittlungen ergaben jetzt den Verdacht des versuchten Totschlags, woraufhin der Täter verhaftet wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die beiden Wohnungslosen den Eingang eines Hotels offensichtlich als Schlafplatz, als sie aus noch ungeklärten Gründen von dem 23-Jährigen attackiert und durch Schläge und Tritte, unter anderem im Kopfbereich, verletzt wurden. Passanten gelang es wenig später, den Angreifer festzuhalten und so von weiterer Gewalt gegen die Männer abzuhalten.

Die Polizei konnte den deutschen Tatverdächtigen direkt nach der Tat am Tatort vorläufig festnehmen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er von der Polizei entlassen, da zu diesem Zeitpunkt keine Haftgründe vorlagen.

Das zuständige Landeskriminalamt für Gewaltdelikte der Region Mitte I (LKA 113) führte die weiteren Ermittlungen, die zeitnah nach der Auswertung von Beweismitteln durch die Mordkommission (LKA 41) vervollständigt wurden.

Aufgrund des nun dringenden Verdachts des versuchten Totschlags gegen den in Leipzig (Sachsen) wohnenden 23-Jährigen, erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl. Dieser wurde am Dienstagmorgen dieser Woche durch Leipziger Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift vollstreckt.

Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell