Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei Velbert gelingt Schlag gegen Ladendiebe - Velbert - 23/07/015

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (6. Juli 2023) hat die Polizei in der Velberter Innenstadt eine dreiköpfige Bande von Ladendieben festgenommen, nachdem diese in einer Parfümerie Waren im Wert von ca. 600 Euro erbeutet hatte.

Das war passiert:

Gegen 13:30 Uhr bemerkte die Filialleiterin einer Parfümerie auf der Friedrichstraße, dass ein Mann mehrere Waren in eine Plastiktasche legte. Als sie den Verdächtigen ansprach, floh dieser woraufhin sie die Polizei alarmierte.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der Tatverdächtige nicht mehr vor Ort. Im Rahmen einer sofort durchgeführten Nahbereichsfahndung bemerkten zwei Polizeibeamten ein verdächtiges Fahrzeug mit drei männlichen Insassen. Unter ihnen befand sich der 30-jährige Verdächtige. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden neben dem Diebesgut aus der Parfümerie noch weitere Waren wie bspw. Kleidungsstücke, die teilweise noch mit Etiketten versehen waren, sowie Betäubungsmittel gefunden.

Die Filialleiterin der Parfümerie gab an, dass die beiden weiteren Tatverdächtigen sich zum Zeitpunkt des Ladendiebstahls ebenfalls in den Verkaufsräumen aufgehalten hätten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen beabsichtigten die 48- und 32 Jahre alten Verdächtigen, die Filialleiterin mit einem Verkaufsgespräch abzulenken.

Die Konsequenzen für die drei Männer:

Sie wurden vorläufig festgenommen und mussten zur weiteren Sachbearbeitung mit zur Polizeiwache nach Velbert. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Sie werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft heute dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell