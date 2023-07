Polizei Mettmann

POL-ME: Ausgebrannter Dachstuhl in Velbert: technischer Defekt als Ursache - Velbert - 23/07/017

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert in ihrer heutigen Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5552270) berichtet hat, brannte am Donnerstagabend (6. Juli 2023) gegen 22:30 Uhr der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses auf der Robert-Koch-Straße in Velbert aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Als Ursache stellten die Brandermittler der Polizei einen technischen Defekt im Bereich des Dachstuhls fest. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf ca. 500.000 Euro. Das Haus ist unbewohnbar.

