BPOL NRW: Zwei Festnahmen am Samstag - Fahndungserfolg durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am vergangenen Samstagvormittag (01.07.2023) einen ukrainischen Reisenden, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Varna/Bulgarien vorstellte. Während der Kontrolle stellten diese fest, dass der 59-Jährige von der Staatsanwaltschaft Marburg gesucht wurde. Einen Monat zuvor hatte diese einen Haftbefehl wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort gegen den im August 2022 Verurteilten erlassen. Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 30 Tagen konnte der in Marl lebende Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

Nur eine Stunde später stellten die Bundespolizeibeamten einen 25-jährigen iranischen Staatsangehörigen fest, welcher beabsichtigte, nach Istanbul/Türkei zu fliegen. Im Rahmen der Ausreisekontrolle wurde festgestellt, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft München gesucht wurde. Nur wenige Tage zuvor hatte diese einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den im Mai 2022 Verurteilten ausgestellt. Doch auch der in München lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 30 Tagen abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte auch er seine Reise fort.

