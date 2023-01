POL-MG: Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung

Mönchengladbach (ots) - Ein Autofahrer hat am Samstag, 14. Januar, einen Verkehrsunfall an der Straße Moosheide verursacht. Anschließend flüchtete er mit dem Fahrzeug. Nach Zeugenhinweise trafen Polizisten den Verdächtigen später an seiner Wohnanschrift an. Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 18 Uhr einen Verkehrsunfall. Demnach habe ein Autofahrer an der Straße ...

