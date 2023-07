Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 45-Jährigen im Regionalexpress RE 13 am Bahnhof in Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Die Bundespolizei überprüfte am Samstagmorgen, 1. Juli 2023 um 10:10 Uhr, einen 45-jährigen Deutschen als Fahrgast im Regionalexpress 13 am Bahnhof in Kaldenkirchen nach der Einreise aus den Niederlanden. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Arnsberg mit einem Haftbefehl wegen Verstoß gegen die Führungsaufsicht gesucht wird. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizei in Kempen gebracht. Bei der Durchsuchung des Gesuchten, sowie des mitgeführten Gepäcks, wurde im Rucksack ein Verschlusstütchen mit 1,1 Gramm Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter beim Amtsgericht Krefeld wurde die Person dann am Sonntagmorgen der Wachtmeisterei zwecks Eröffnung des Haftbefehls übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell