Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zur "Ruhr in Love" in Oberhausen im Einsatz

Oberhausen (ots)

Die Bundespolizei ist am Samstag (01. Juli) aufgrund der Veranstaltung Ruhr in Love in Oberhausen verstärkt im Einsatz. Zum 20. Mal jährt sich das Event und der Veranstalter rechnet mit bis zu 40.000 Besuchern im OLGA-Park.

Ein Großteil der Veranstaltungsteilnehmer reist voraussichtlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Der Oberhausener Hauptbahnhof wird stark frequentiert sein und zahlreiche Einsatzkräfte der Bundespolizei werden einen reibungslosen Ablauf des An- und Abreiseverkehrs gewährleisten. Wir wünschen allen Musikbegeisterten eine friedliche und schöne Veranstaltung.

Ein mobiles Presseteam der Bundespolizei wird ab 10.00 Uhr unter der 0173/56 78 643 als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Zudem werden Informationen auf unserem Twitter Kanal bpol_nrw bekanntgegeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell