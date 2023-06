BPOL NRW: Hauptbahnhof Münster - Bundespolizei vollstreckt vier Haftbefehle

Dortmund - Iserlohn (ots) - Gestern Nacht (29. Juni) griff eine junge Frau Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof an und trat dann die Flucht an. Die Beamten hinderten sie daran, einen gefährlichen Gegenstand einzusetzen. Gegen 03 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund, als eine Frau eine Flasche von der Empore der Bahnsteige 2-5 warf. Diese ...

