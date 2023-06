Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flaschenwurf auf Bundespolizisten - 22-Jährige mit Messer bewaffnet

Dortmund - Iserlohn (ots)

Gestern Nacht (29. Juni) griff eine junge Frau Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof an und trat dann die Flucht an. Die Beamten hinderten sie daran, einen gefährlichen Gegenstand einzusetzen.

Gegen 03 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund, als eine Frau eine Flasche von der Empore der Bahnsteige 2-5 warf. Diese verfehlte nur knapp die Beamten, welche sich auf Höhe eines Schnellrestaurants befanden, und zerbrach auf dem Boden. Durch die Glassplitter erlitten die Polizisten Verletzungen an den Beinen. Ein weiterer Beamter hatte zuvor gesehen, wie die 22-Jährige sich die Kapuze über den Kopf zog und anschließend mit Anlauf gezielt die Glasflasche von der Balustrade in Richtung der stehenden Einsatzkräfte schmiss. Eine spätere Videoauswertung bestätigte die Beobachtungen des Polizisten.

Kurz darauf flüchtete die Deutsche zum Bahnsteig Gleis 10, wo sie von den Bundespolizisten gestellt wurde. Diese befragten sie nach dem Grund ihres Handels. Daraufhin griff die Iserlohnerin in die linke Jackentasche. Ein Beamter erblickte den Griff eines Messers, schritt sofort ein und verhinderte einen möglichen Messerangriff der 22-Jährigen. In der Jackentasche befand sich ein Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 21 cm, welches die Polizisten sicherstellten. Diese brachten die 22-Jährige, welche zunehmend aggressiver wurde, zur Bundespolizeiwache. Anschließend wurde die Polizeibekannte in das Gewahrsam der Polizei Dortmund gebracht. Ein Richter ordnete schließlich die Untersuchungshaft an.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und gefährlicher Körperverletzung ein.

