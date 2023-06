Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg in Bonn: Bundespolizei nimmt gesuchten Erpresser fest

Köln (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelang es den Beamtinnen und Beamten am Bonner Hauptbahnhof einen gesuchten Straftäter (Räuberische Erpressung) zu stellen und festzunehmen.

Am 29.06.2023 gegen 02:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Bonn einen 23-Jährigen, nachdem er ohne gültige Fahrkarte einen Zug genutzt hatte. Bei der Kontrolle stellte die Streife fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung vom Amtsgericht Heilbronn vorlag. Die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten nahmen den Gesuchten in Handschellen fest und verbrachten ihn in den Polizeigewahrsam. Den Festgenommenen erwartet neben seiner Untersuchungshaft noch ein Strafverfahren wegen "Erschleichen von Leistungen" ein.

