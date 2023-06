BPOL NRW: Bundespolizei nimmt dreifach Gesuchten fest

Duisburg (ots) - Eine Frau (27) wurde am Dienstagabend (27. Juni), um 18.00 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Eine Personalienüberprüfung ergab, dass die Frau durch die Staatsanwaltschaften Koblenz und Siegen per Haftbefehl gesucht werde. Die Bundespolizisten nahmen die Verurteilte fest. Am Bahnsteig zu Gleis 1 des Duisburger ...

