Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ottersweier (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ist es am heutigen Freitagmittag auf der Hauptstraße in Ottersweier gekommen. Eine medizinische Ursache dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen verantwortlich gewesen sein, dass der Wagen eines 68-Jährigen gegen 11:40 Uhr mit zwei weiteren Autos kollidierte. Nach derzeitigem Sachstand ist zumindest der mutmaßliche Unfallverursacher infolge des Zusammenstoßes verletzt worden. Er wurde von den Rettungskräften vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

