Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Handtasche entrissen, NACHTRAGSMELDUNG

Lahr (ots)

Den Beamten der Kriminalpolizei Offenburg gelang es mittlerweile, zwei Tatverdächtige zu identifizieren. Die guten Beschreibungen aufmerksamer Zeugen sowie weitere polizeiliche Recherchen brachten die Ermittler auf die Spur von zwei Jugendlichen. Den beiden bereits polizeilich in Erscheinung getretenen jungen Männer wurde im Verlauf des heutigen Freitagmorgens der Tatvorwurf eröffnet. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren wegen Raubes geführt. Die Ermittlungen zu einem dritten mutmaßlichen Komplizen dauern an.

/ya

Ursprungsmeldung vom 04.01.2023, 13:58 Uhr

Lahr - Handtasche entrissen, Hinweise erbeten

Eine 84-Jährige war am Dienstagnachmittag zu Fuß auf der Straße "Im Münchtal" unterwegs. Kurz nach 13 Uhr bekam die Seniorin von hinten einen Stoß versetzt. In Folge stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die noch unbekannten Täter rissen eine helle Handtasche an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch eine Zeugin konnte die Handtasche zwischen Häusern des Neuwerkhofes aufgefunden werden. Zeugen, die zu dem Raub sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der Autofahrer, der kurz angehalten hatte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell