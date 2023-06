Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 450 Meter Oberleitung gestohlen - Sachschaden über 25.000,- Euro - Bundespolizei fahndet nach Tätern und sucht Zeugen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei wurde am Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr über einen Diebstahl der Oberleitung (Kupferkabel) an einer Baustelle der Deutschen Bahn AG in Aachen-Eilendorf informiert.

Hier haben bislang unbekannte Täter auf einer Strecke von 450 Metern die Oberleitung entfernt. Der Tatort befindet sich an einer Baustelle der Deutschen Bahn AG in Aachen-Eilendorf an der Gringelstraße bzw. Rödgenerstraße.

Die Täter haben sich zum Entfernen der Oberleitung, höchstwahrscheinlich einer fahrbaren Leiter bedient und sie vermutlich in Stücken in einem Lieferwagen oder einem Kleinlaster abtransportiert. Dabei müssen sie über die Gringelstraße oder über die Rödgenerstraße mit ihrem Fahrzeug an die Bahngleise herangefahren sein.

Den genauen Tatzeitraum kann man vom 26.06.23, 18:00 Uhr bis 27.06.23, 06:00 Uhr einschränken.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Bandendiebstahls, der bis dato einen Sachschaden in Höhe von 25.000,- Euro verursacht hat und bittet die Anwohner sowie Passanten um sachdienliche Hinweise:

- Wer hat in dem Tatzeitraum vom 26.06.23, 18:00 Uhr - 27.06.23, 06:00 Uhr verdächtige Personen rund um die Baustelle der Deutschen Bahn AG in Aachen-Eilendorf, Gringelstraße bzw. Rödgenerstraße gesehen.

- Wer hat verdächtige Vans oder Lastwagen in unmittelbarer Nähe der Baustelle gesehen, in die Personen dicke Kabelstücke geladen haben. (Das Verladen der Kabelstücke muss längere Zeit in Anspruch genommen haben.)

- Wer hat in der Nähe der beschriebenen Baustelle verdächtige Geräusche vielleicht von einer Flex wahrgenommen und kann Angaben über die Nutzer machen.

Sachdienliche Hinweise können an jeder Polizeidienststelle oder unter der kostenfreien Hotline der Bundespolizei: 0800 - 6 888 000 gemacht werden.

