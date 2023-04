Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit in der Nachbarschaft eskaliert

Schmalkalden (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr in Schmalkalden zu einer Streitigkeit unter Nachbarn. 3 Nachbarn saßen gemütlich auf einer Parkbank zusammen, als es zu einem verbalen Streit mit einem weiteren Hausbewohner kam. Der 39jährige begab sich im weiteren Verlauf von seiner Wohnung nach unten zu den drei Männern auf der Bank und forcierte den Streit. Dabei zerschlug er einen Besenstiel an der Bank, auf der die Anderen saßen. Dabei streifte er einen 63jährigen und verletzte ihn dabei leicht. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der 39jährige bereits wieder in seine Wohnung geflüchtet, wurde aber anschließend aufgesucht und in ein Krankenhaus eingeliefert, da er sich bei seiner Aktion selbst an der Hand verletzt hatte.

