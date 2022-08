POL-BO: Exhibitionist in Bochum-Stiepel: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Am Montagabend, 8. August, kam es in Bochum-Wiemelhausen zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein Bochumer (64) verstarb noch am Unfallort. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 64-Jährige gegen 19.10 Uhr die Markstraße mit seinem Pkw in Richtung Königsallee. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Bochumer auf Höhe der Hausnummer 347 dabei nach ...

