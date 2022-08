POL-BO: Körperverletzungsdelikt in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Herne, Recklinghausen (ots) - Am Sonntagmittag, 7. August, kam es in Herne-Baukau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Recklinghäuser verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 26-Jährige auf seinem Motorrad gegen 15.10 Uhr die Bahnhofstraße in der Nähe des Schloss Strünkede in Fahrtrichtung Recklinghausen, als ein 85-jähriger Herner mit seinem Pkw aus einer Hauseinfahrt kommend auf ...

mehr