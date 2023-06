Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen 27-Jährige mit zwei Haftbefehlen im Duisburger Hauptbahnhof fest

Duisburg (ots)

Eine Frau (27) wurde am Dienstagabend (27. Juni), um 18.00 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof durch Beamte der Bundespolizei festgenommen. Eine Personalienüberprüfung ergab, dass die Frau durch die Staatsanwaltschaften Koblenz und Siegen per Haftbefehl gesucht werde. Die Bundespolizisten nahmen die Verurteilte fest.

Am Bahnsteig zu Gleis 1 des Duisburger Hauptbahnhofes wurde die 27-jährige Deutsche durch die eingesetzte Streife der Bundespolizei kontrolliert. Da sich die Frau vor Ort nicht ausweisen konnte, wurde sie dem nahegelegenen Bundespolizeirevier zugeführt. Bei der Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass Sie die Staatsanwaltschaften Koblenz und Siegen per Haftbefehl ausschrieb. Die Staatsanwaltschaft Koblenz suchte die Frau wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls und das Gericht verurteilte sie zu einer Restfreiheitsstrafe von 365 Tagen. Die Staatsanwaltschaft Siegen schrieb die 27-Jährige per Haftbefehl aus, und das Gericht verhängte eine Freiheitsstrafe von 597 Tagen von ursprünglichen 3 Jahren und neun Monaten aufgrund des besondern schweren Raubes.

Die Bundespolizisten eröffneten der Verurteilten die zwei Haftbefehle. Im Anschluss wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell